Diocesi: Ragusa, lunedì 27 marzo presentazione del Dossier Immigrazione “Costruire il futuro con i migranti”

Lunedì 27 marzo, alle 10.30, nel saloncino del vescovado di Ragusa, sarà presentato il Dossier Immigrazione. La ricerca – informa una nota della diocesi – ha quest’anno come titolo “Costruire il futuro con i migranti”. L’iniziativa è promossa da Caritas diocesana, Ufficio per la pastorale delle migrazioni, Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, Centro missionario diocesano. Dopo l’introduzione del vescovo, mons. Giuseppe La Placa, interverranno Vincenzo La Monica, responsabile dell’Osservatorio delle povertà (“La mobilità iblea tra opportunità e instabilità”); Jenny Campagnolo e Jallow Cherno Momodou (“La voce alle comunità”); Renato Meli, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il Lavoro (“L’impegno della diocesi sulla mobilità umana”). Le conclusioni saranno di don Rosario Cavallo, direttore della Migrantes. I lavori saranno moderati dal direttore della Caritas diocesana, Domenico Leggio.