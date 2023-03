Ucraina: Como, domani la Marcia provinciale per la pace

Domani, domenica 26 marzo, si terrà la tradizionale Marcia provinciale per la pace del territorio della provincia di Como. L’iniziativa assume le richieste della mobilitazione “Europe for Peace” per una risoluzione negoziale del conflitto in Ucraina, la messa al bando delle armi nucleari e la riduzione delle spese militari in favore della transizione ecologica, dello Stato sociale, del lavoro dignitoso.

La manifestazione sarà animata da diverse voci del pacifismo locale e nazionale. Concluderanno Tiziana Volta (Mondo senza guerre e senza violenza) e Norberto Iulini (Pax Christi Italia). Ritrovo alle ore 14 in piazzale Montesanto (di fronte alla Caserma De Cristoforis) a Como; interventi finali dalle ore 16 in piazza Cavour a Como.