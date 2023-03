Parlamento Ue: Bruxelles, il 28 marzo evento per difesa diritti umani e contro lavoro forzato

“Care about what you wear, consume or buy”

“Care about what you wear, consume or buy”: è il titolo di un evento per la difesa dei diritti umani e contro il lavoro forzato che si terrà martedì 28 marzo al Parlamento europeo a Bruxelles. Lo comunica in una nota l’Eurocamera. L’iniziativa si aprirà, alle 14, con una performance artistica della Creators Society di Human Rights Watch e del Teatro Raizes con testimoni di esperienze di lavoro forzato. Seguirà una sfilata di moda della pluripremiata stilista, attivista contro il lavoro forzato e borsista del Premio Sakharov, Louise Xin. Entrambi le iniziative puntano a “sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che il lavoro forzato ha sui diritti umani in tutto il mondo e sulle sfide da affrontare”. Inoltre, a seguire, ci sarà una tavola rotonda, che riunirà europarlamentari, difensori dei diritti umani, rappresentanti della società civile e delle imprese, “sulle violazioni dei diritti umani e sulle conseguenze ambientali del lavoro forzato”. Si esamineranno “le politiche esistenti per contrastare il lavoro forzato in tutto il mondo, con particolare attenzione all’industria della moda”. Al dibattito parteciperà Jewher Ilham, figlia dell’economista uiguro imprigionato e vincitore del Premio Sakharov 2019 Ilham Tohti.