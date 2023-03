Solidarietà: dalla Società di San Vincenzo De Paoli, oggi a Torino il “mercatino di primavera di Abito”

Si svolgerà oggi, sabato 25 marzo, dalle 10 alle 19, presso i locali di “Abito” in Via Santa Maria 6/I a Torino il “mercatino di primavera di Abito”: un’iniziativa di raccolta fondi durante la quale con una donazione i benefattori potranno portare a casa gli abiti della selezione “second hand” e sostenere con la propria offerta le oltre 2000 persone che si rivolgono all’emporio ogni anno.

“Abito” è un progetto di scambio di vestiti e attività di inclusione realizzato dalla Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio centrale di Torino Odv per contrastare la povertà e favorire l’integrazione.

“Il nostro emporio sociale è strutturato come un vero e proprio negozio in cui tutto è esposto in relle e manichini e i nostri utenti possono scegliere autonomamente ciò di cui hanno bisogno. L’esperienza di sentirsi in un negozio incoraggia tutte quelle persone che si sentirebbero a disagio ad entrare in contatto con associazioni ed enti di beneficenza”, spiega una nota della San Vincenzo De Paoli.

Tutto ha inizio dalla donazione di vestiti di seconda mano in ottimo stato da parte dei cittadini. “Abito” raccoglie i capi, li seleziona e li espone nella Social Factory, un vero showroom dove i beneficiari possono sceglierli, provarli e prenderli gratuitamente grazie a un’apposita tessera a punti.

Il cuore del progetto “Abito” è la circolarità. L’aiuto ricevuto attraverso la donazione dei vestiti favorisce l’integrazione delle persone che, a loro volta, possono offrire tempo e competenze a disposizione della comunità.

La riparazione e il riutilizzo dei capi di abbigliamento danneggiati diventano un’opportunità di formazione e inclusione. La sartoria di “Abito” permette di dare vita a nuove creazioni di moda sostenibile.