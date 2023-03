Arte: Fondazione Frate Sole, bandito anche per il 2023 il Premio “Costantino Ruggeri” per tesi di laurea in architettura sacra

La Fondazione Frate Sole bandisce il Premio “Costantino Ruggeri” per il 2023, con il quale si intende premiare un progetto di chiesa di culto cristiano oggetto di tesi di laurea magistrale. Il Premio internazionale consiste in una borsa di studio di euro 4.500 che sarà assegnata a una tesi di laurea magistrale sul tema della progettazione di una nuova chiesa. La borsa di studio andrà a coprire le spese per uno stage presso uno studio di architettura internazionale. Lo Studio Meck Architekten ha ospitato il vincitore dell’edizione precedente. “Con questa iniziativa – spiega la Fondazione in una nota diffusa oggi – si intende stimolare sin dal periodo formativo l’interesse e la ricerca dei giovani nel campo dell’architettura di culto, affinché sviluppino lo spazio sacro come un luogo di esaltazione spirituale, in armonia con l’acquisita concezione comunitaria dell’azione liturgica”. Al concorso possono partecipare i laureati in Architettura e in Ingegneria a livello internazionale che abbiano ottenuto il diploma di laurea magistrale, singolarmente o in gruppo, tra il 1° gennaio 2020 e il 15 aprile 2023. L’iscrizione completa di documentazione deve essere inviata entro il 15 maggio 2023. Per info sul bando, cliccare qui.