Diocesi: Vicenza, oggi un incontro sulle comunità energetiche con Leonardo Becchetti

Le comunità energetiche sono un’opportunità per ricreare il senso di comunità nei territori e trasformarsi, così, in una risposta sociale alle sfide del nostro tempo, a cominciare dal rischio della “povertà energetica”. Ed è proprio partendo da questa considerazione che la Pastorale sociale del lavoro della diocesi di Vicenza ha invitato Leonardo Becchetti – economista, professore ordinario di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata – per tenere la relazione d’apertura dell’incontro “L’energia della comunità, parrocchie, Terzo settore, enti locali come motori delle comunità energetiche”. L’appuntamento si tiene, oggi, sabato 25 marzo, al Centro diocesano “Mons. Onisto” di Vicenza (via F. Rodolfi 14) ed è organizzato in collaborazione con la Casa dei sentieri e dell’ecologia integrale di Isola Vicentina (associazione ambientalista che si ispira all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco), Rete di Sale e Hab Terrenergie, progetto sostenuto dalla Fondazione Cariverona che mette in rete realtà agricole, cooperative sociali, enti ed imprese con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale.

“Ciò che vogliamo evidenziare con questo incontro – spiega don Matteo Zorzanello, direttore della Pastorale – è che affrontare i problemi energetici con gli strumenti della condivisione e della partecipazione è una grande occasione per rivitalizzare le nostre comunità, per ritrovare il senso del lavorare assieme a favore del bene comune. Al di là degli aspetti tecnici e normativi o di quelli economici, le comunità energetiche possono rivelarsi, dunque, una dimostrazione concreta di come le sfide future si possano affrontare e risolvere con un nuovo spirito comunitario”. Non a caso, durante l’incontro oltre a Becchetti, che interverrà sul tema ‘Un futuro di energia diffusa e partecipata’, si parlerà anche di come costruire la partecipazione, con l’intervento di Cristiano Bottone, esperto di innovazione sociale e strumenti partecipativi. Non mancheranno alcune testimonianze dalle comunità energetiche, mentre l’esperto Giulio Pesenti Compagnoni presenterà un percorso formativo per essere pronti a ‘fare comunità’”.