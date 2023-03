Diocesi: Loreto, oggi mons. Dal Cin ha rinnovato l’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

In ascolto delle parole che Papa Francesco ha pronunciato nell’Udienza generale del 22 marzo – “Sabato si celebrerà la solennità dell’Annunciazione del Signore e il pensiero va al 25 marzo dello scorso anno, quando, in unione con tutti i vescovi del mondo, si sono consacrate la Chiesa e l’umanità, in particolare la Russia e l’Ucraina, al Cuore Immacolato di Maria. Non stanchiamoci di affidare la causa della pace alla Regina della pace. Desidero perciò invitare ciascun credente e comunità, specialmente i gruppi di preghiera, a rinnovare ogni 25 marzo l’atto di consacrazione alla Madonna, perché lei, che è Madre, possa custodirci tutti nell’unità e nella pace” -, mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo-prelato di Loreto e delegato pontificio per il santuario della Santa Casa di Loreto, ha rinnovato l’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Si sono uniti alla preghiera tutti i fedeli presenti alla celebrazione eucaristica nella solennità dell’Annunciazione.