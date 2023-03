Diocesi: Ferrara-Comacchio, martedì 28 marzo messa presieduta da mons. Perego per il Miracolo eucaristico di Santa Maria in Vado

Quest’anno la ricorrenza dell’anniversario del Miracolo eucaristico di Santa Maria in Vado coincide con il centenario di fondazione dell’Aeronautica militare. Per l’occasione, martedì 28 marzo, alle ore 18, mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presiederà una messa nella basilica di S. Maria in Vado, alla presenza del Comando Operazioni aeree di Poggio Renatico, oltre che delle autorità civili, militari e di alcune associazioni. Come è noto, si legge in una nota, “il 28 marzo di ogni anno il santuario di Santa Maria in Vado e l’intera arcidiocesi di Ferrara-Comacchio fanno memoria del Miracolo eucaristico avvenuto il 28 marzo 1171, nell’allora chiesetta di ‘Santa Maria sul guado’. Nel corso della celebrazione della messa presieduta dal priore Pietro da Verona davanti all’intera comunità riunita, dall’ostia consacrata sprizzarono gocce di sangue che raggiunsero la volticina sovrastante l’altare”.