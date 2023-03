Diocesi: Gorizia, con “Ragazzi Caritas 2023″ raccolti 2.696 euro per 4 progetti inerenti l’inserimento scolastico in diverse zone del mondo

Un aiuto per “colorare il domani”. “Ragazzi Caritas 2023″, evento promosso lo scorso gennaio dalla Caritas diocesana di Gorizia, non è stato solo un successo di partecipazione, con la presenza di ben 320 bambini e più di 40 tra catechisti ed educatori – ma è stato anche un bellissimo successo per la solidarietà. Lo rende noto, adesso la Caritas diocesana di Gorizia. Grazie infatti alle donazioni dei bambini da loro raccolte durante il periodo dell’Avvento e contenute nei tradizionali salvadanai (ne sono stati raccolti 213 durante il pomeriggio di festa), più alcune donazioni pervenute direttamente alla Caritas diocesana, è stato possibile contare un totale di ben 2.696 euro.

Il ricavato verrà ora donato a 4 progetti inerenti l’inserimento scolastico, per venire incontro a più ragazzi possibile e in diverse zone del mondo, Costa d’Avorio Thailandia, Burkina Faso e in diocesi, sostenendo quei progetti che i giovani dell’iniziazione cristiana erano stati invitati a conoscere attraverso la mostra “Percorsi di pace: Casa Betania, casa dell’accoglienza e ospitalità”, allestita lungo le settimane d’Avvento 2022 presso il Polo culturale di Casa Maccari a Gradisca d’Isonzo.

“Non è scontato donare il proprio denaro a qualcuno che non si conosce – le parole che il direttore di Caritas diocesana, diacono Renato Nucera, e tutta l’equipe Caritas hanno rivolto proprio ai bambini della catechesi, in una lettera fatta arrivare loro tramite parroci e catechiste -, così facendo abbiamo la possibilità di aiutare tanti bambini a colorare il loro domani (come la canzone cantata insieme durante ‘Ragazzi Caritas”) che per diversi motivi vivono con difficoltà. Crediamo veramente che aiutando gli altri anche la nostra vita possa colorarsi di colori più intensi ed il nostro cuore gioire pienamente! Avete per caso mai visto una persona che aiutando rimane triste?”.