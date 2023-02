Terra Santa: Custodia, domani messa di riparazione per l’atto vandalico avvenuto al convento della Flagellazione a Gerusalemme

Foto Cts

Domani mattina, 4 febbraio alle 6.30, il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, celebrerà una messa di riparazione per l’atto vandalico avvenuto nella cappella della Condanna presso il Convento della Flagellazione. Frati, religiosi e religiose, sacerdoti e fedeli sono invitati a partecipare a questo atto liturgico significativo. Lo rende noto la Custodia di Terra Santa in un comunicato stampa diffuso poco fa. Come è noto ieri mattina un estremista ebreo americano è entrato nella Chiesa della Flagellazione, prima tappa della Via Dolorosa, nella Città Vecchia di Gerusalemme, ed ha abbattuto la statua di Gesù deturpandone il volto. Immobilizzato dal portinaio del santuario, è stato tratto in arresto dalla Polizia arrivata sul posto.