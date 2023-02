Giornata per la vita: Padova, nella basilica di Sant’Antonio una speciale celebrazione con la benedizione dei “pancioni” e dei bebè

Si celebra domenica 5 febbraio la 45ª Giornata nazionale per la vita. Nella pontificia basilica di S. Antonio di Padova sarà celebrata, alle 11, una santa messa particolare presieduta dal vicario della basilica, fra Andrea Massarin.

Si tratta di una celebrazione speciale, al termine della quale il vicario e gli altri celebranti invocheranno sui presenti la benedizione di Dio per intercessione di sant’Antonio, per la salute di mamma e bambino durante la gestazione e il parto, chiedere il dono della maternità e della paternità, ringraziare perché quel dono è arrivato.

Un evento particolarmente sentito dai devoti, che negli anni scorsi, prima della pandemia, arrivavano numerosi, spesso anche da fuori regione, per pregare il Santo dei miracoli per il dono della vita.

La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta televisiva – su Telepace (per il Veneto e Mantova ch. 76, per Roma e provincia ch. 73 Dt); Reteveneta (per il Veneto ch. 14 Dt); Telechiara (per Veneto e provincia di Mantova ch. 17 Dt, per Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento ch. 18 Dt) – e in streaming: sito Santantonio.org, YouTube “Messaggero di sant’Antonio”, Facebook “Sant’Antonio di Padova – I frati della Basilica”.