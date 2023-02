Giornata per la vita: Udine, dal 3 febbraio eventi culturali, messa con benedizione di bambini, papà e mamme in attesa ed adorazione eucaristica per i bambini non nati

In occasione della 45ª Giornata nazionale per la vita, sul tema “La morte non è mai una soluzione”, la diocesi di Udine propone la “Festa diocesana per la vita” che prevede degli appuntamenti per venerdì 3 e sabato 4 febbraio nel santuario cittadino della Beata Vergine delle Grazie, mentre domenica 5 febbraio la Giornata sarà vissuta in ogni comunità parrocchiale, dove verranno distribuite le primule il cui ricavato sarà devoluto al Centro Aiuto alla Vita. I diversi eventi sono organizzati dal Coordinamento persona, famiglia e vita e dall’Ufficio per la pastorale della famiglia e vedranno venerdì 3 febbraio, alle ore 20,30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti, lo spettacolo teatrale “In nome della madre” tratto dall’omonimo libro di Erri De Luca, regia Michele La Ginestra, con Beatrice Fazi, Ilaria Nestovito e Francesco Stella. Sabato 4 febbraio, alle ore 17, è in programma la presentazione del libro “Dalla terra alla madre. Per una teologia del grembo materno” (EDB), con la partecipazione dell’autrice sr. Linda Pocher. Seguirà alle ore 19 la messa presieduta da don Davide Gani, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia, con la benedizione ai bambini presenti, ai papà ed alle mamme in attesa. Dalle ore 20 e fino alle ore 7 di domenica 5 febbraio, si svolgerà l’adorazione eucaristica notturna, dedicata a tutti i bambini non nati in Friuli nel 2022, animata da diversi movimenti e associazioni ecclesiali. In occasione della Giornata nazionale per la vita, la Pastorale giovanile organizza sabato 4 febbraio alle ore 17,30 nella sala parrocchiale di San Paolino, un appuntamento per adolescenti e giovani, con una testimonianza dell’associazione Papa Giovanni XXIII sul tema “Dico sì”, la cena a buffet in collaborazione con la mensa “La Gracie di Diu” della Caritas diocesana e, alle ore 20,30, il pellegrinaggio fino al santuario cittadino della B. V. delle Grazie, dove animeranno le prime ore dell’adorazione eucaristica notturna.