Diocesi: Catania, dal 14 al 21 maggio il XVIII Festival della Comunicazione “Parlare col cuore e farlo con mitezza”

L’arcidiocesi di Catania ospiterà dal 14 al 21 maggio 2023 il XVIII Festival della Comunicazione dal titolo “Parlare col cuore e farlo con mitezza”. Evento promosso dalle Paoline e dai Paolini da 18 anni per svolgere in modo significativo la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che per l’attuale 57ma edizione, da celebrarsi domenica 21 maggio 2023, Papa Francesco ha scelto il tema “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15)”. La manifestazione include una serie di appuntamenti Pre-festival a partire dal 18 aprile in diversi luoghi significativi del capoluogo etneo.