Giornata per la vita: Vittorio Veneto, domani veglia di preghiera con il vescovo Pizziolo

Sabato 4 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Bocca di Strada, alle 20.30, si svolgerà la veglia diocesana di preghiera in preparazione alla 45ª Giornata per la vita che si celebra in tutta Italia la prima domenica di febbraio.

La veglia, presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo, avrà come tema “Cultura di morte o cultura di vita? La morte non è mai una soluzione” come proposto nel messaggio che il Consiglio episcopale permanente della Cei ha preparato per questa occasione: “In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre più spesso si approda a una ‘soluzione’ drammatica: dare la morte […]. Quando una malattia non la posso sopportare, quando rimango solo, quando perdo la speranza, quando vengono a mancare le cure palliative, quando non sopporto veder soffrire una persona cara… la via d’uscita può consistere nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”. Queste frasi hanno dato lo spunto per la testimonianza che sarà presentata durante la veglia, incentrata sul fine vita e sull’importanza di vivere questo momento con dignità e fede. La veglia sarà animata dal “Coro dei Colli”; saranno a disposizione le primule dell’iniziativa “Un fiore per la vita” il cui ricavato verrà devoluto alla Casa Mater Dei di Vittorio Veneto che ospita mamme con bambini in situazioni di fragilità. La veglia di preghiera potrà essere seguita sui canali social della Tenda Tv.