Papa in R.D. Congo: ai vescovi, “perdonare sempre, per il perdono rischiate!”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vorrei aggiungere una sola cosa: la misericordia”. Il Papa ha terminato il suo discorso ai vescovi, nella sede della Conferenza episcopale nazionale del Congo, con queste parole a braccio. “Perdonare sempre”, la raccomandazione ai presenti: “Quando un fedele vuole confessarsi, vuole la carezza del padre, non il dito accusatore. Perdonare, sempre. ‘Il Codice mi dice’… sì, il Codice è serio, ma il cuore del pastore va oltre. Per il perdono rischiate, sempre! Perdonate sempre, nel sacramento della Riconciliazione, e così seminerete perdono per tutta la società”. Dopo l’incontro con i vescovi, il Papa si trasferisce all’aeroporto di Kinshasa, da cui partirà alla volta di Giuba, per la seconda tappa del suo viaggio in Africa, destinazione Sud Sudan.