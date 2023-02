Papa in Sud Sudan: Carlassare (vescovo di Rumbek), “pace proclamata diventi concreta. Visita importante per l’ecumenismo globale”

Monsignor Carlassare a destra con il nunzio monsignor Bert van Megen durante il pellegrinaggio a piedi da Rumbek a Juba (foto: C.Carlassare)

“C’è tanta gioia e aspettativa per questa visita. Si crede che la presenza del Papa possa cambiare le cose in meglio. Ossia rendere fattuale quella pace tanto proclamata, che deve diventare concreta nella vita di tante persone”: lo afferma in una intervista al Sir monsignor Christian Carlassare, vescovo di Rumbek, che oggi incontrerà il Papa a Juba insieme ai vescovi, al clero e alle religiose. “Il messaggio dei vescovi sarà di tanta stima nei confronti del Papa e di riconoscimento per la sua azione di pace per il Sud Sudan, per il suo magistero – dice -, con il desiderio di rimanere in comunione e di ricevere sempre aiuto e sostegno nell’azione pastorale e profetica di questa Chiesa giovane, che ha voglia di fare ma trova anche tante difficoltà interne”. “Sono certo che saranno giorni in cui la gente rinascerà nella propria fede e sarà chiamata a viverla nell’impegno e nel coraggio – afferma -. Penso che sarà una visita molto importante che lascerà un segno anche nella storia”.

Monsignor Carlassare spera che le parole del Papa incoraggino le istituzioni “ad essere veramente al servizio di tutti cittadini e non ciascuno del proprio gruppo, perché il bene dell’altro sia anche il bene di tutti. Una piccola comunità in sofferenza dentro il Paese diventa una sofferenza e un ostacolo per tutto il Paese”. Purtroppo, spiega, “le istituzioni sono ancora fragili, c’è ancora tanta corruzione, faticano a dare una visione delle cose da fare”. Il vescovo riconosce anche le responsabilità dei cittadini “nell’essere attivi, in comunione con le istituzioni”: “Quando le istituzioni chiamano alla pace, alla tranquillità, al disarmo, dovrebbero trovare dei cittadini pacificati, che abbiano disarmato il loro cuore, oltre che il disarmo fattivo dalle armi, che è una maledizione per questo Paese”. “Abbiamo bisogno di cittadini più maturi, più istruiti, con più visione – afferma il vescovo -, che siano capaci di scegliere la pace anche in quei momenti difficili in cui sarebbe più facile usare la violenza”. Il vescovo pensa che il Papa incoraggerà la Chiesa locale “ad essere sempre più al servizio della giustizia e della pace con coraggio e profezia, con attenzione alle persone ultime e marginalizzate, vittime di tante situazioni ingiuste”.

Inoltre “sarà una visita molto importante per l’ecumenismo e la pace, non solo per il Sud Sudan ma a livello globale”, è convinto monsignor Carlassare. “L’ecumenismo – osserva – è stato trattato come una materia cattedratica, teologica. Sono stati trovati punti di accordo e disaccordo ma in Sud Sudan o in esperienze simili troviamo le Chiese sulla stessa strada, che si incontrano e riconoscono che in fondo si è fratelli. Perché quando si guarda il Cristo non c’è divisione che tenga e ci si ritrova nello stesso cammino”. “Questo è l’ecumenismo più puro, più reale, più pratico. La divisione non viene da un amore al Cristo ma da un amore dato ad altre cose che sostituiscono il cuore del messaggio cristiano”.