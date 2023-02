Evangelizzazione: esponenti di cento movimenti a Roma per “Global 2033”

È iniziato oggi pomeriggio “Global 2033”, il convegno internazionale organizzato a Roma che riunisce fedeli, cattolici e presbiteriani, in rappresentanza di oltre cento, tra movimenti e associazioni, che operano in vari Paesi. L’evangelizzazione, nella prospettiva del 2033, è il cuore dell’incontro. Partendo dalla “desertificazione della fede”, i partecipanti rifletteranno insieme sulle diverse modalità per portare il messaggio di Cristo nelle loro realtà quotidiane. Il discepolato e l’annuncio sono alcuni degli ambiti al centro del dialogo nei “tavoli”, piccoli gruppi a partire dai quali si riferirà all’assemblea dei partecipanti. Ad aprire la conferenza è stata la celebrazione dell’Eucaristia. Nei mesi scorsi i movimenti avevano ricevuto un messaggio del Papa con l’incoraggiamento a proseguire nell’opera di evangelizzazione nel solco tracciato da Evangelii Gaudium. L’impegno dei partecipanti è diffuso in vari ambiti: dalla condivisione con i giovani alle missioni, al dialogo interreligioso. Tutti portano a Roma le loro esperienze nelle realtà locali e da Roma partiranno con nuovi impegni.