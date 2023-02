Facoltà teologica Italia settentrionale: Milano, il 14 febbraio il convegno “Homo Oeconomicus? esigenze etiche e provocazioni teologiche”

“Homo Oeconomicus? esigenze etiche e provocazioni teologiche” è il titolo del convegno di studio in programma il 14 febbraio a Milano, presso la sede centrale della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale (Piazza Paolo VI, 6 – inizio ore 9:30).

“La trasformazione del mercato del lavoro, le nuove esigenze di welfare, le politiche monetarie sovranazionali, sono soltanto alcune sfide che coinvolgono certo le competenze dei tecnici, ma chiamano in causa ciò che ha la dignità di valere come bene comune – spiegano gli organizzatori -. Il discorso specifico delle scienze economiche interseca il dibattito sulla rilevanza tica degli orientamenti da correggere e delle misure da adottare”. In questo spazio “la teologia non interviene con formule e modelli precostituiti, ma con una specifica sensibilità nei confronti del destino dell’uomo e dell’ambiente in cui vive”. Di qui il convegno che muove da uno studio del quadro, si sviluppa nell’analisi di alcune categorie chiave – esponsabilità, sostenibilità, bene comune – per una valutazione etica alla quale la riflessione teologico-morale intende offrire il suo specifico contributo.

Dopo il saluto e l’introduzione di Massimo Epis, preside della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale (Ftis), interverranno fra gli altri Alberto Bisin, Full Professor alla New York University; Davide Maggi, membro del consiglio direttivo dell’European Business Ethics Network; Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica; Tito Boeri, professore di economia presso l’Università Bocconi di Milano e direttore scientifico del Festival dell’economia; Pier Davide Guenzi, docente di morale speciale presso la Ftis.