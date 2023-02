Diocesi: Fidenza, lunedì incontro su “L’identità della scuola cattolica per una cultura del dialogo” con Diaco

“L’identità della scuola cattolica per una cultura del dialogo”. Questo il tema al centro dell’incontro che si terrà nel pomeriggio di lunedì 6 febbraio a Fidenza. L’appuntamento, promosso dall’Ufficio Scuole cattoliche diocesane e dall’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica, sarà ospitato dalle 16.30 alle 18.30 presso il centro interparrocchiale di San Michele. Sarà Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei, ad illustrare il valore dell’identità cattolica nelle istituzioni scolastiche.