In occasione della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si è celebrata il 2 febbraio, domenica mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, presiederà alle 15.30 una celebrazione eucaristica nella cattedrale di Torino con la partecipazione dei religiosi e delle religiose. Sarà l’occasione – si legge in una nota – “per ringraziare il Signore del dono della vocazione, delle ricorrenze giubilari e per pregare insieme per il dono di nuove vocazioni”.