Sport: Csi, riprende il 5 febbraio a Giulianova il Campionato nazionale di ciclocross

(foto Csi)

Riprende domenica 5 febbraio a Colleranesco, frazione del comune di Giulianova, in Abruzzo, il Campionato nazionale di cyclocross del Csi-Centro sportivo italiano. Sono attesi circa un centinaio di ciclisti al primo appuntamento, che si svolgerà all’interno del parco della società Agricola Pigliacampo, rappresentanti di una trentina di società sportive provenienti da Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e anche Lombardia e Veneto. Il circuito di 2,1 km, si sviluppa su un percorso interamente sterrato e deve essere percorso più volte, in base alle differenti categorie d’appartenenza. Le prime categorie in gara saranno M4 M5 M6 M7 M8, con le 3 femminili W1 W2 W3 impegnate nella prova a tempo per 40 minuti. Successivamente saranno impegnate sul percorso le categorie dei giovani “Primavera” e “Debuttanti” in corsa per 30 minuti. Chiuderanno le gare in programma i ciclocrossisti delle categorie M1, M2, M3, Juniores M ed Elite Sport impegnate per 60 minuti. Seguiranno le premiazioni con la partecipazione della Commissione tecnica nazionale di ciclismo.