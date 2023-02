Giornata per la vita: Fano, domani la veglia presieduta dal vescovo

“Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza anche quando si è circondati da ombre di morte” (dal Messaggio della Cei per la 45ª Giornata nazionale per la vita). Proprio prendendo spunto dalle parole del Messaggio dei vescovi per la Giornata per la vita 2023 l’Ufficio diocesano di pastorale familiare di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, in collaborazione con Associazione Consultorio La Famiglia, Centro di aiuto alla vita Fano, Movimento per la vita Fano, organizza domani, sabato 4 febbraio, alle 21, nella parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato, la veglia per la vita presieduta dal vescovo Armando Trasarti.