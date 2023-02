Vertice Ue-Ucraina: sostegno a un piano di pace in 10 punti. Nuovi aiuti a Kiev, possibili azioni verso la Bielorussia

“Abbiamo espresso il nostro sostegno alla formula di pace del presidente Zelensky e il nostro impegno a lavorare attivamente con l’Ucraina sul piano di pace in 10 punti. A questo proposito, sosteniamo l’idea di un vertice sulla formula di pace per avviarne l’attuazione”. Così in una nota congiunta il Consiglio europeo a conclusione del vertice Ue-Ucraina a Kiev. “Ad oggi, la Russia non ha mostrato alcuna genuina volontà di raggiungere una pace equa e sostenibile”, ha aggiunto l’Ue. L’Ucraina ha accolto con favore il sostegno Ue con “un’assistenza militare di oltre 3,6 miliardi di euro nell’ambito del Fondo europeo per la pace e l’avvio della Missione di assistenza militare dell’Ue per addestrare 30mila soldati nel 2023”. Il sostegno militare complessivo Ue all’Ucraina si stima a 12 miliardi di euro. Inoltre, l’Ue ha annunciato un nuovo pacchetto da 25 milioni di euro per lo sminamento del territorio.

L’Ue continuerà a rafforzare le misure restrittive verso Mosca e invita tutti i Paesi ad allinearsi alle sanzioni dell’Ue. “Condanniamo il sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, che deve cessare”. L’Ue continuerà a “reagire a tutte le azioni che sostengono la guerra di aggressione illegale e ingiustificata della Russia ed è pronta a muoversi rapidamente con ulteriori misure restrittive contro la Bielorussia”.