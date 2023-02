Giornata per la vita: Carpi, il 5 febbraio il bioeticista Gabriele Semprebon presenterà il suo libro “La nascita e l’infanzia”

In occasione della 45ª Giornata nazionale per la vita, domenica 5 febbraio, alle 16, in Sala Duomo a Carpi, Gabriele Semprebon, sacerdote dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, fisiopatologo e bioeticista, presenterà il suo libro “La nascita e l’infanzia” (Edizioni San Paolo). Sono previste alcune testimonianze di accoglienza della vita umana in ogni momento e condizione. L’incontro è aperto a tutti ed è promosso dalla parrocchia della cattedrale, Agape di Mamma Nina, Centro di aiuto alla vita Mamma Nina, e Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Carpi. “Accogliere la vita è un dono e una gioia grande, ma non va disgiunto dall’autentica maternità e paternità responsabili – afferma don Semprebon –. Di fronte alle sfide della bioetica nel campo della natalità e della cura per la persona nei primi anni dello sviluppo, oggi è indispensabile informarsi per compiere scelte consapevoli e dare, anche così, una forma efficace al nostro amore. Diventa dunque fondamentale proteggere la vita ai suoi inizi, tra scienza, tecnica e grandi sfide morali”.