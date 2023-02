Vita consacrata: Ordo Virginum, a Roma nel fine settimana approfondimento sul rito di consacrazione alla luce della “Desiderio desideravi”

Nei giorni di sabato 4 e domenica 5 febbraio, l’Ordo virginum riprenderà, presso l’hotel “Casa tra noi” di Roma, l’appuntamento invernale del Seminario di studio, importante momento di crescita formativa e di scambio reciproco. Come proposto nell’Assemblea dello scorso agosto, viene spiegato in una nota, si approfondirà il rito di consacrazione delle vergini alla luce della lettera apostolica “Desiderio desideravi” di Papa Francesco sulla formazione liturgica del popolo di Dio.

Sarà il monfortiano padre Corrado Maggioni – prosegue la nota – a guidare la riflessione approfondendo il Rito – che fonda e costituisce la vita consacrata –, analizzandolo alla luce di alcune dimensioni trasversali, che forniscono diverse chiavi di lettura, differenti piste interpretative che si intrecciano e completano a vicenda.

“Sperimentiamo sempre più la bellezza e la ricchezza d’incontrarci per riflettere, condividere, al fine di vivere da protagoniste il nostro percorso di formazione – sottolinea il Gruppo per il collegamento –. Pertanto, alla luce delle positive esperienze precedenti, in uno stile sempre più sinodale, riproporremo in questo Seminario la metodologia del lavoro per gruppi”.