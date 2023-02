Diocesi: Pavia, domenica 5 febbraio torna la “Festa del Grazie” per i cresimandi

Torna la “Festa del Grazie”, appuntamento annuale dei giovani cresimandi con il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, per un “bagno” di allegria, di condivisione, di senso di comunità e di stare insieme. L’appuntamento è indirizzato in maniera specifica a tutti i ragazzi che quest’anno riceveranno il Sacramento della Confermazione: domenica 5 febbraio alle 15.30 al Teatro Fraschini di Pavia ci sarà lo spettacolo teatrale “Abbracci”, proposto dalla Compagnia Teatro Telaio di Brescia; a seguire la riflessione del vescovo.

“Lo spettacolo – si legge sul sito della diocesi – vede la partecipazione di Michele Beltrami, Paola Cannizzaro, Stefania Caldognetto e Massimo Politi e al centro della scena ci saranno proprio gli abbracci, un posto perfetto dove abitare. È per eccellenza il gesto della condivisione, dell’unione, della tenerezza, del ritorno, della riconciliazione. Un gesto che i bambini cercano e sentono come naturale all’interno del loro orizzonte affettivo, ma che si deve imparare ad ogni nuovo incontro. L’emozione è assicurata per tutti: bambini, ragazzi e famiglie”.

Altro appuntamento importante per il mondo diocesano giovanile è quello della Gmg di Lisbona: giovedì 9 febbraio alle 21 nella Sala Pertusati della Curia vescovile (piazza Duomo, 11) si terrà un incontro rivolto ai giovani, ai sacerdoti e agli educatori che sono interessati a partecipare alla Gmg di Lisbona in cui verrà illustrata la proposta diocesana e verranno fornite tutte le informazioni finora disponibili; inoltre, verrà proposto un corso online gratuito per educatori ideato dal formatore Gigi Cotichella e relativo all’accompagnamento formativo.