Diocesi: Campobasso, dal 6 febbraio parte l’avventura del Coro giovanile

Prenderà il via lunedì 6 febbraio l’avventura del Coro giovanile diocesano promosso da Ufficio Musica sacra, Centro diocesano vocazioni e Ufficio di Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano.

“L’iniziativa – spiegano don Mauro Geremia, don Giuseppe Graziano, don Francesco Labarile e don Mariano Gioia – nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani non solo alla realtà dell’oratorio, ma soprattutto all’Eucaristia, che è il fulcro, la colonna portante della vita cristiana e di fede. È un’esperienza formativa che aiuterà i giovani a conoscere meglio la liturgia, ad innamorarsi di essa ad avere tra le mani degli strumenti utili per l’animazione musicale nelle proprie comunità di appartenenza”. “Non è solo un percorso didattico, ma anche umano e spirituale”, aggiungono i sacerdoti, precisando che “i giovani saranno accompagnati nella loro scelta vocazionale, sia essa il matrimonio, il sacerdozio, la vita consacrata, la vita del servizio comunitario. Suonando e cantando, ci si innamora di Dio e dell’uomo”.

Ogni lunedì il Coro si ritroverà alle 20 nella chiesa di San Giuseppe artigiano, a Campobasso.