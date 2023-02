In occasione della 45ª Giornata nazionale per la vita, che quest’anno si celebra sul tema “La morte non è mai una soluzione”, è in programma per la serata di sabato 4 febbraio, alle 21 presso la chiesa di san Pio X a Massa, una veglia di preghiera promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale della famiglia, dal Centro di aiuto alla vita di Massa e di Carrara. La veglia verrà presieduta da don Maurizio Iandolo, vicario per la pastorale.