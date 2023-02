Ue: affrontare le ingerenze straniere e la disinformazione, conferenza il 7 febbraio a Bruxelles

L’Unione europea organizza un evento di alto livello “Beyond Disinformation: Eu Responses to the Threat of Foreign Information Manipulation”, per affrontare le ingerenze straniere e la disinformazione. La conferenza si terrà martedì 7 febbraio a Bruxelles ed è organizzata dal Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) con il patrocinio dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune Josep Borrell. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Parteciperanno all’evento la vicepresidente della Commissione europea per la Trasparenza, Věra Jourová, i rappresentanti della presidenza svedese dell’Ue, esperti di alto livello delle istituzioni Ue, degli Stati membri, della Nato e delle Nazioni Unite, delle organizzazioni della società civile, degli accademici e dei giornalisti di tutto il mondo. “La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e l’uso strategico e coordinato della manipolazione delle informazioni e dell’interferenza straniera da parte della Russia dimostrano l’importanza di rafforzare le risposte a queste minacce e la necessità che la comunità internazionale collabori per affrontarle”, afferma la Commissione Ue. “Non solo la Russia, ma anche altri attori utilizzano la disinformazione e la manipolazione delle informazioni per dividere le nostre società e minare le nostre democrazie”, ha aggiunto l’Esecutivo Ue.