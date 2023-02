Papa in Sud Sudan: incontro autorità, “vicinanza” alle vittime di inondazioni, “combattere la deforestazione causata dall’avidità di guadagno”

“Un grande fiume può a volte esondare e provocare disastri. In questa terra lo hanno purtroppo sperimentato le tante vittime di inondazioni, alle quali esprimo la mia vicinanza, appellandomi perché non siano fatti loro mancare opportuni aiuti”. Lo ha detto il Papa, che nel suo primo discorso in Sud Sudan, pronunciato a Giuba e rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico, ha affrontato anche il tema ambientale. “Le calamità naturali raccontano un creato ferito e sconquassato, che da fonte di vita può tramutarsi in minaccia di morte”, il grido d’allarme di Francesco: “Occorre prendersene cura, con uno sguardo lungimirante, rivolto alle generazioni future. Penso, in particolare, alla necessità di combattere la deforestazione causata dall’avidità del guadagno”.