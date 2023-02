Cammino sinodale: Sassari, martedì presentazione dell’inno “Chiamati nel cuore del Figlio”

È in programma per martedì 7 febbraio, alle 19.30 nella chiesa di Mater Ecclesiae di Sassari, la presentazione dell’inno “Chiamati nel cuore del Figlio” composto per il Cammino sinodale diocesano all’interno del percorso dei “Cantieri tra la soglia e il focolare”. L’appuntamento culturale è promosso dalla Fondazione Accademia – Dipartimento di musica sacra e religiosa. Moderatore della serata sarà mons. Marco Carta, vicario episcopale per la Pastorale. Durante la serata interverranno mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, il maestro Giovanna Dongu, compositrice, in rappresentanza del Dipartimento Musica sacra e religiosa della Fondazione Accademia, don Pierpaolo Canu, compositore dell’inno, e Mirko Casu, direttore del Centro pastorale diocesano.