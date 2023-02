Giornata mondiale contro il cancro: Policlinico Gemelli, iniziativa di un gruppo di liceali per pazienti oncologiche: un casco per prevenire la caduta dei capelli

Il 4 febbraio è la Giornata mondiale contro il cancro, promossa dalla UICC – Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Oms. Agevolare il benessere psicologico di chi deve sottoporsi a terapie oncologiche è l’obiettivo dell’iniziativa solidale di un gruppo di liceali che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe da destinare al Policlinico Gemelli, in particolare, al Gemelli Art, il reparto di Radioterapia Oncologica del Policlinico Gemelli. L’idea è donare un casco capace di prevenire la caduta dei capelli nelle pazienti oncologiche durante i trattamenti chemioterapici. “L’iniziativa dei Young Friends of Gemelli ci ha molto colpito – racconta Luca Tagliaferri, Responsabile Uos di Radioterapia Interventistica -Tutti i ragazzi si sono impegnati al massimo ed è stato bello essere contagiati dal loro entusiasmo e dalla loro voglia di fare la differenza. La loro scelta di essere al fianco alle pazienti oncologiche del Gemelli Art (Advanced Radiation Therapy) è espressione di una grande sensibilità, importante valore per dei ragazzi giovani come loro”. La campagna avviata a Natale continua a ricevere donazioni e al momento sono stati raccolti oltre 15 mila euro su un obiettivo di 42mila euro. “Il casco che aiuta a prevenire la caduta dei capelli durante la chemioterapia è una grande opportunità per le pazienti – spiega Tagliaferri – Il suo utilizzo migliora gli aspetti relazionali contribuendo ad aumentare la resilienza delle pazienti durante il difficile percorso delle cure oncologiche. Le pazienti che hanno utilizzato questo strumento hanno vissuto il periodo della chemioterapia in modo più sereno e hanno potuto sperimentare una ricrescita dei capelli più veloce. È noto che interventi sugli aspetti psicologici determinano un miglioramento dei risultati oncologici”.