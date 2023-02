Una riflessione su guerra e disarmo curata da don Michele Mosa e dal titolo: “Convertiremo mai i carri armati in trattori?”: l’appuntamento organizzato dall’Azione Cattolica di Pavia è previsto per domenica 5 febbraio, alle 17.30, presso la parrocchia di Sant’Alessandro Sauli a Pavia; alle 18.45 ci sarà la “Preghiera per la pace”, cui seguirà un apericena condiviso alle 19.15.