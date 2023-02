Azione Cattolica: Roma, dal 10 febbraio il Convegno Bachelet sul tema “Rigenerare la democrazia”

Il crollo dell’affluenza in occasione delle ultime elezioni politiche (alle quali ha votato solo il 63,91% degli aventi diritto), il sistema dei partiti e l’impegno dei cittadini. Se ne discuterà al XLIII Convegno Bachelet sul tema “Rigenerare la democrazia. Partecipazione, cultura politica, riforme”, promosso dalla presidenza nazionale dell’Azione Cattolica italiana e dall’Istituto per lo studio dei problemi sociali e politici “Vittorio Bachelet”, a Roma il 10 e l’11 febbraio presso il TH Domus Mariae in via Aurelia 481.

Dedicato alla memoria del giurista e presidente nazionale dell’Ac, barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse il 12 febbraio 1980, il simposio si articola in due sessioni di lavoro: venerdì 10 febbraio pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30), sul tema “La democrazia rappresentativa in Italia: fragilità, potenzialità e percorsi di rinnovamento”; sabato 11 febbraio mattina (dalle 9 alle 13), su “Le sfide della democrazia in trasformazione” (a partire dalla lotta alle disuguaglianze fino alla promozione di uno sviluppo sostenibile). A chiudere i lavori, la presentazione del progetto di cultura politica “(Parole) di Giustizia e di Speranza” e la consegna del Premio “Vittorio Bachelet” per tesi di laurea edizione 2022.

Saluti e introduzione dei lavori, Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Ac, Franco Miano, presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto “Vittorio Bachelet”. Partecipano al convegno: (sessione di venerdì) Giovanni Guzzetta (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”), Francesco Pallante (Università degli studi di Torino) e Giovanni Tarli Barbieri (Università degli studi di Firenze), introduce e modera gli interventi il giornalista Marco Damilano; (sessione di sabato) Floriana Cerniglia (Università Cattolica del Sacro Cuore), Nicola La Sala (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), Marcella Mallen (Libera Università Maria SS. Assunta) e Sebastiano Nerozzi (Università Cattolica del Sacro Cuore), introduce e modera gli interventi il giornalista Marco Iasevoli. Venerdì 10 febbraio, alle 18.45, nella chiesa della Domus Mariae, mons. Gualtiero Sigismondi, assistente ecclesiastico generale dell’Ac e vescovo di Orvieto-Todi, presiederà una messa in memoria di Vittorio Bachelet, nel 43° anno dalla sua morte.