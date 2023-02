Famiglia: Forum Famiglie Pontermoli, bando della II Edizione Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”

Pubblicato il bando per partecipare alla Seconda Edizione del Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”, nato su iniziativa del Forum delle Associazioni Familiari e del Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazione “Città del Libro” Il concorso, spiegano gli organizzatori, mira a valorizzare le opere in narrativa che mettano in risalto la valenza della famiglia quale luogo di accoglienza, di crescita e formazione, di incontro tra generazioni, di riscatto dinanzi alle difficoltà della vita, di trasmissione di valori, di solidarietà e reciprocità. Alla selezione possono concorrere i libri di narrativa di autori italiani e stranieri, tradotti in lingua italiana, pubblicati ed editi per la prima volta in Italia tra il 1° Gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2022. Le segnalazioni potranno pervenire dal Forum delle Associazioni Familiari, dal Comune di Pontremoli, dalla Fondazione “Città del libro”, dagli Autori stessi, dalle librerie e dagli Editori e dovranno essere inviate all’indirizzo mail: premioletterario@forumfamiglie.org entro il 15 marzo 2023.Il Comitato organizzatore, a sua volta, selezionerà fino 18 titoli tra i quali la Commissione valutativa, che verrà annunciata prossimamente, sceglierà la sestina finalista. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Pontremoli il giorno 1° luglio 2023.