Giornata per la vita: Rimini, domani in cattedrale adorazione eucaristica e messa presieduta da mons. Anselmi

Domenica 5 febbraio ricorre la 45ª Giornata per la vita, celebrata dalla Chiesa con il titolo “La morte non è mai una soluzione”. La diocesi di Rimini aderisce alla ricorrenza, organizzando per l’occasione due momenti, entrambi nella giornata di sabato 4 febbraio presso la basilica cattedrale (via IV Novembre 35, centro storico riminese).

Alle 16.30 avrà luogo l’adorazione eucaristica, durante la quale si assisterà a un momento di ascolto delle testimonianze portate da due genitori. A seguire, alle 17.30, ci sarà la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi. I due momenti sono organizzati dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia.

Per entrambe le occasioni è prevista la partecipazione di realtà della diocesi riminese da sempre impegnate nell’offrire sostegno e aiuto alla comunità sul tema della tutela della vita: Movimento per la vita, Comunità Papa Giovanni XXIII, associazione Difendere la Vita con Maria, Forum delle associazioni familiari, Famiglie per l’accoglienza, Centro aiuto alla vita, Rinnovamento nello Spirito Santo, Centro internazionale Giovanni Paolo II.