Terra Santa: P. Patton (Custode), appello ai pellegrini, “Tornate in Terra Santa, abbiamo bisogno di voi. Non abbiate paura”

Gerusalemme (Foto Sir)

Un video-appello per invitare i pellegrini a tornare in Terra Santa: a lanciarlo oggi è padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa. Nel video del Christian Media Center (Cmc) il custode afferma: “Abbiamo passato due anni molto difficili, ma, grazie a Dio, piano piano ne stiamo uscendo. Abbiamo bisogno di voi per tornare a sentirci parte di una Chiesa che è universale. Non abbiate paura a venire a visitare i luoghi santi. Il pellegrinaggio è un’esperienza di fede e ci aiuta a crescere nella fede. Qui nella terra di Gesù non ci sono più pericoli che altrove e in ogni modo impariamo a fidarci di Dio, la nostra vita è sicura sempre e solo quando è nelle sue mani. Vi aspettiamo a Nazareth, a Betlemme, a Gerusalemme, in Terra Santa. Pace e bene”.