Comunicazioni sociali: Paolini, arriva l’app Alberione, in 7 lingue la storia e l’attività di tutta la Famiglia Paolina

Dopo la realizzazione del sito www.alberione.org la Famiglia Paolina rende ora disponibile l’App Alberione: l’applicazione ufficiale del Beato Giacomo Alberione e dei dieci istituti religiosi e di vita secolare consacrata da lui fondati. La nuova app, disponibile in 7 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, coreano, polacco) ha l’obiettivo di far conoscere la vita, le opere e il carisma di don Alberione, e la storia e le attività dei suoi dieci istituti. È dotata di otto sezioni operative, che oltre alla biografia del beato Giacomo Alberione e alla presentazione degli istituti della Famiglia Paolina, diventa un ottimo strumento di preghiera grazie alle sezioni dedicate alle Preghiere della Famiglia Paolina e alla Liturgia Paolina. Inoltre attraverso l’Agenda Paolina è possibile leggere ogni giorno un pensiero del Fondatore, gli anniversari di fondazione delle case paoline nel mondo e il ricordo delle nostre consorelle e confratelli defunti. La sezione più imponente è sicuramente quella dell’Opera Omnia del beato Alberione, in cui sono disponibili tutte le opere del Fondatore, consultabili attraverso apertura diretta del volume desiderato oppure utilizzando diversi filtri di ricerca. I risultati della ricerca comprendono sia i documenti di testo che gli elementi multimediali presenti (foto, audio, video). Selezionando le apposite icone è possibile scaricare i file doc e pdf di ciascun volume. Infine accedendo alla sezione News dal mondo è possibile conoscere tutte le iniziative ed eventi organizzati dagli istituti paolini nel mondo, per entrare nello spirito apostolico delle figlie e dei figli del beato Alberione, che dopo più di cento anni sono protagonisti di una missione ancora attuale e urgente, come apostoli-comunicatori dell’amore di Dio e della “Verità che salva”. L’App Alberione è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Apple che Android ed è possibile scaricarla nei relativi store oppure consultando la pagina: https://www.famigliapaolina.net/presentazione-app-alberione/