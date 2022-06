Sicilia: Ofs e Gifra, a Favara la prima edizione del Meeting Fest Francescano del Mediterraneo

Sarà Favara (Ag) ad ospitare, dal 24 al 26 giugno, la prima edizione del Meeting Fest Francescano del Mediterraneo, un evento voluto dal Consiglio regionale dell’Ordine francescano secolare di Sicilia, unitamente alla Gioventù francescana e alle famiglie dei frati e delle suore francescane di Sicilia che per due giorni vedrà susseguirsi di momenti di dibattito, approfondimento e confronto.

Titolo dell’iniziativa e tema trainante sarà “Connessi – per una rigenerazione e coesione sociale, sostenibile, fraterna”. Una citazione dell’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco: “Se tutto è collegato – dice il Pontefice – è difficile pensare che questo disastro mondiale non abbia alcuna relazione con il nostro modo di affrontare la realtà, fingendo di essere padroni assoluti della nostra vita e di tutto ciò che esiste”.

L’evento – attraverso dei forum tematici – affronterà alcuni temi di grande respiro come: la conversione ecologica; la rigenerazione urbana; la politica 2.0, il turismo sostenibile; il web come occasione di crescita e aggregazione e il Mediterraneo, frontiera che non dovrà avere più frontiere nell’impegno comune di riconoscersi, appunto, “fratelli tutti”.

Tra gli ospiti, il card. Matteo Maria Zuppi (presidente Cei), mons. Antonino Raspanti (presidente Cesi), padre Gianni Notari (preside della scuola politica Aruppe), don Giovanni Berti (fumettista), Lidia Tilotta (giornalista Rai e scrittrice), Pietro Bartolo (eurodeputato), Francesco Pira (docente universitario e sociologo), Vincenzo Di Dio (ingegnere, docente universitario) e Vittorio Avveduto (referente Libera Sicilia). Previsti interventi provenienti da tutto il Mediterraneo e la partecipazione ai forum di esponenti politici regionali e nazionali che si confronteranno sulle sfide che attendono questa terra.