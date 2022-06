Consiglio europeo: leader dei 27 a Bruxelles. In mattinata incontro con i Paesi balcanici. Summit su Ucraina e Conferenza sul futuro dell’Europa

Sono arrivati a Bruxelles i 27 capi di Stato e di governo Ue, attesi per il Consiglio europeo. La riunione si tiene oggi, fino a domani, a partire dalle 15 con il discorso della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il summit è stato preceduto, questa mattina, da un incontro tra i 27 e i leader dei Paesi balcanici.

Durante la riunione, i leader Ue discuteranno di “Grande Europa”, Ucraina, domande di adesione di Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia, questioni economiche, Conferenza sul futuro dell’Europa. Venerdì è previsto anche un vertice euro.

Ai leader si uniranno i presidenti della Bce, Christine Lagarde, e dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe. Discuteranno dell’attuale situazione economica, dell’ulteriore rafforzamento dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali. Come sempre, al termine della riunione è prevista una conferenza stampa congiunta dei presidenti Charles Michel (Consiglio europeo), Ursula von der Leyen (Commissione) e del presidente francese Emmanuel Macron (che rappresenta la presidenza di turno del Consiglio).

I leader “terranno una discussione strategica su come rafforzare le relazioni dell’Ue con i suoi partner europei, anche su come promuovere il dialogo politico e rafforzare la sicurezza, la stabilità e la prosperità del continente europeo”, si legge nel programma del Consiglio europeo. Discuteranno quindi degli ultimi sviluppi in relazione alla guerra della Russia contro l’Ucraina, compreso il suo impatto sulla crisi mondiale della sicurezza alimentare. “L’aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina, in particolare bloccando i porti ucraini e trasformando i terreni agricoli in campi di battaglia, ha un impatto significativo sui mercati alimentari. I leader discuteranno gli sforzi per aiutare l’Ucraina ad esportare il suo grano. Discuteranno inoltre del continuo sostegno dell’Ue all’Ucraina, che comprende il sostegno economico, militare, politico e umanitario”.

Il Consiglio europeo discuterà poi della Conferenza sul futuro dell’Europa, in particolare le proposte delineate nella relazione finale che è stata presentata ai tre copresidenti della Conferenza il 9 maggio 2022. “La Conferenza è stata avviata nel marzo 2021, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta che ha aperto la strada a una serie di dibattiti e discussioni che hanno consentito a persone provenienti da ogni angolo d’Europa di condividere le proprie idee e contribuire a plasmare il futuro dell’Europa”.