Formazione: Università di Bergamo, sono aperte le iscrizioni al master “Diritto delle migrazioni”

Sono aperte le iscrizioni al master “Diritto delle migrazioni” della scuola di alta formazione dell’Università di Bergamo, che prenderà avvio il 14 aprile 2023.

Giunto alla tredicesima edizione, il master forma esperti con capacità teoriche e pratiche necessarie per agire con competenza e professionalità nell’ambito specifico e complesso del diritto delle migrazioni – il cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse professioni giuridiche – attraverso l’approfondimento e l’analisi degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici.

Si avvale della collaborazione di organizzazioni internazionali e nazionali, come l’Oim (International Organization for Migration), l’Icmc (International Catholic Migration Commission) e il Cir (Consiglio italiano per i rifugiati).

Ha il sostegno della Fondazione Migrantes e di altri enti per formare, aggiornare e approfondire competenze in un settore sempre più decisivo, dando concretezza alla cultura della legalità nelle direttrici di accogliere, proteggere, promuovere, integrare.

Per gli studenti meritevoli, secondo i parametri definiti dal Comitato scientifico, saranno a disposizione 10 borse di studio.