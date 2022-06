Eurostat: la mappa del costo della vita in Europa. Paesi del Nord e Svizzera carissimi, prezzi inferiori nell’Est. Italia nella media

Per il cittadino europeo che vuole sapere per curiosità o per necessità quanto cara sia la vita nel suo o in un altro Paese Ue, l’ufficio europeo di statistica Eurostat ha escogitato uno strumento di visualizzazione dei dati che permette di confrontare i prezzi dei beni di consumo nell’Ue. Attenzione: il riferimento è ai prezzi del 2021. In ogni caso, si scopre che ristoranti e alberghi costano meno in Bulgaria che in ogni altro Paese Ue (carissimi in Svizzera), ma il cibo in generale è più conveniente in Romania. La Norvegia ha il primato sul costo degli alcolici (il posto più conveniente resta la Bulgaria), così come a Oslo sono estremamente costose le attività culturali e ricreative, che si possono invece fare a costi vantaggiosi in Romania. La Polonia è il Paese dove conviene comprare l’auto, in Islanda abbigliamento e scarpe hanno prezzi allucinanti, mentre in Bulgaria si può risparmiare parecchio anche per vestirsi. In Lussemburgo non conviene comprare mobili e tappeti, cosa che invece ancora in Bulgaria può risultare economica. I dati relativi all’Italia si collocano per lo più attorno alla media Ue.