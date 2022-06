Cinema: “The Iron Pope”, 5 prime evento del docufilm su Sisto V. La parole del regista Omar Pesenti e dell’attore Francesco Castiglione

“È un’opera pop, moderna, per certi versi inaspettata, ma certamente coesa e potente”. Così il regista Omar Pesenti parlando del progetto “The Iron Pope”, docufilm dedicato alla memoria di papa Sisto V, Felice Peretti, in occasione dei cinquecento anni dalla sua nascita. L’autore, che ha firmato la regia dei documentari “Il precursore”, “Italia 70: 10 anni di piombo” e “Sindone: Storia di un Mistero”, ha dichiarato: “Questo film mi ha permesso di immergermi in mondo completamente diverso rispetto a quello odierno. Il contesto di allora, lo Stato pontificio, era caratterizzato dalla presenza di poche e ricche famiglie romane; Felice Peretti è entrato in tale mondo e lo ha cambiato, sino a salire al soglio di Pietro, diventando il ‘Papa di ferro’. Realizzare questo docufilm implicava restituire in qualche modo tale forza. Sin dal principio il nostro obiettivo è stato quello di comporre un ritratto non scontato, distante dai canoni classici del doc biografico; un’idea-guida che ci ha accompagnato tanto nelle riprese quanto nel montaggio”.

Papa Peretti ha segnato non solo la fede ma anche la cultura, l’arte e la società delle Marche e questo documentario intende raccontare e celebrare il suo personaggio che tanto ha dato alle comunità marchigiane. Attraverso una narrazione che alterna scene di fiction e interviste a esperti, viene ricostruita la storia della vita e delle opere di Sisto V.

A dare volto a papa Peretti è Francesco Castiglione (“Il precursore”, “Don Matteo”), il quale ha affermato: “L’interpretazione di un personaggio storico è sempre una grande sfida per un attore; insieme allo sceneggiatore, infatti, che compone il copione del film, è l’attore a trovarsi in prima linea nel rapporto con il pubblico, con gli spettatori, chiamato a dover combinare il racconto delle fonti storiche con una dimensione più creativa, addentrandosi nella vita del personaggio con leve drammaturgiche”.

Il docufilm “The Iron Pope” si avvale, inoltre, dei contributi degli esperti Marco Roncalli, Alberto Guasco, Raffaele Tassotti e Giacomo Alimenti, che arricchiscono la narrazione di aneddoti che aiutano a delineare più nitidamente la figura carismatica del Pontefice.