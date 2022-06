Diocesi: Vicenza, domenica a Parco Querini la festa delle famiglie

Domenica 26 giugno, in occasione del X Incontro mondiale delle famiglie, a Vicenza sarà Parco Querini ad ospitare la festa delle famiglie, un momento di gioia, condivisione e gratuità organizzato dalla diocesi in collaborazione con il comune di Vicenza e una ventina di associazioni del territorio, all’insegna del motto “Ogni famiglia è unica, ogni famiglia benvenuta”.

Il programma prevede l’accoglienza dei partecipanti dalle ore 9; alle 10 i saluti delle autorità presenti; alle 10.30 la santa messa celebrata su di un apposito palco dal vescovo Beniamino; alle 12 il collegamento con piazza San Pietro attraverso mega schermo per ascoltare l’Angelus di Papa Francesco; a seguire il pranzo al sacco e dalle 14 una ventina di laboratori e animazione per i più piccoli; un concerto animato da band e complessi di varia estrazione, come musica afro-brasiliana, melodie andine, musica contemporanea, musical a sfondo religioso e varie testimonianze di vita e di amore per fare di questa giornata un’esperienza di incontro, accoglienza reciproca, condivisione e divertimento; in una sola parola, un’esperienza di comunione profonda, ecclesiale, ma aperta a tutti, senza distinzioni.

“L’Amoris laetitia è un documento – ha commentato don Flavio Marchesini, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale del matrimonio e della famiglia – che abbiamo studiato e meditato a lungo e che ci ha portato a rinnovare i cammini in preparazione al matrimonio, ma anche a proporre nuove esperienze di vicinanza e crescita spirituale alle coppie di sposi e a quanti vivono l’esperienza della separazione e di nuove unioni”.