Diocesi: Genova, oggi messa, rosario in cammino e momento di festa e testimonianza “per vivere il dono della famiglia”

Anche la diocesi di Genova si unisce al X Incontro mondiale delle famiglie in programma a Roma fino a domenica 26 giugno. “L’amore familiare: vocazione e via di santità” è il tema di questa edizione, cui prenderà parte anche Papa Francesco, che celebrerà la messa in San Pietro sabato 25 giugno.

Nel rispetto dell’emergenza sanitaria ancora in atto, l’evento si svolge nelle diocesi, a cura dell’Ufficio per la Pastorale Familiare, con l’invio di un solo delegato a Roma.

A Genova, oggi, giovedì 23 giugno alle ore 17 la messa nella basilica delle Vigne celebrata da mons. Nicolò Anselmi, quindi il rosario in cammino verso piazza De Ferrari dove, alle ore 18.30, ci sarà un momento di festa e testimonianza, “per vivere il dono della famiglia”, alla presenza dell’arcivescovo, mons. Marco Tasca.