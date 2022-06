Incontro mondiale famiglie: Eduardo e Monica Gonzales Soriano (coppia spagnola), “fondamentale essere accompagnati da coppie esperte e sacerdoti”

Accompagnare le coppie lungo i primi anni del matrimonio è il tema della conferenza nell’ambito del X incontro mondiale delle famiglie nella sessione di oggi pomeriggio. Gli spagnoli Eduardo e Monica Gonzales Soriano hanno parlato della loro esperienza come membri del gruppo creato a Toledo per i giovani sposi ‘Family rock’. “Non siamo dei patiti del rock – spiegano – ma la roccia a cui si riferisce il nome è Gesù Cristo su cui si fonda il matrimonio. Lo scopo è creare gruppi di coppie guidato da un sacerdote e da coppie meno giovani”. Per i due sposi, inserire le coppie con più esperienza nell’accompagnamento è stato fondamentale: “abbiamo bisogno di nutrirci, di approfondire i momenti del matrimonio, di un accompagnamento per scoprire il vero significato del matrimonio. L’altro non esiste per affliggere la mia vita ma è il dono di Dio. Voi coppie esperte – affermano – siete l’esempio. Noi giovani coppie abbiamo bisogno di voi. Ci avete insegnato che l’amore vero che è saper vedere la dignità dell’altro”. Altra componente fondamentale per i due ragazzi sono i sacerdoti: “abbiamo bisogno del vostro sguardo attento che non giudica e della presenza di Cristo in voi. Dio ci ha coccolati perché ci ha dato un sacerdote che ha davvero a cuore il nostro matrimonio ed è stata per noi l’ancora di salvezza, il riflesso dell’amore di Dio”. Infine i due sposi rammentano il bisogno

di condividere il cammino di fede insieme alle altre giovani coppie.