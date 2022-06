Diocesi: Udine, domani convegno “Cooperazione internazionale e tra le Chiese per costruire ponti di pace” con don Pagniello

“Cooperazione internazionale e tra le Chiese per costruire ponti di pace”. Sarà questo il tema che verrà affrontato domani, venerdì 24 giugno, nel convegno promosso dal Centro missionario diocesano e dalla Caritas diocesana di Udine. All’iniziativa, ospitata dalle 17 presso il centro culturale “Paolino d’Aquileia” interverrà il direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali e l’intervento dell’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. L’introduzione dei lavori sarà affidata a don Luigi Gloazzo, direttore della Caritas e del Centro missionario udinesi. Dopo la relazione di don Pagniello, spazio alla tavola rotonda con testimonianze – in presenza – sui progetti che la Caritas e il Centro missionario udinesi sostengono in Argentina e in Georgia. Ulteriori due testimonianze, da remoto, riguarderanno i progetti “udinesi” in Etiopia e in Myanmar. Come si legge in una nota, “ben due delle quattro testimonianze – Argentina e Myanmar – riguardano progetti sostenuti dalle parrocchie friulane nell’ambito delle collette indette nelle ultime due edizioni della Quaresima di Fraternità”.