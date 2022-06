Congresso eucaristico nazionale: 600 voci per il Coro polifonico della diocesi di Matera-Irsina. Da sabato incontri di formazione e preparazione

Si ritroveranno insieme per la prima volta a Matera nel pomeriggio di sabato 25 giugno i 600 cantori dei 56 cori parrocchiali presenti nei 13 Comuni del territorio della diocesi di Matera-Irsina che animeranno le celebrazione presieduta da Papa Francesco con la quale si chiuderà il Congresso eucaristico nazionale che sarà ospitato nella città dei Sassi dal 22 al 25 settembre prossimo.

Lo scorso anno, ricorda una nota della diocesi, il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo propose la formazione di un unico coro diocesano in vista dell’importante appuntamento ecclesiale. Sabato, dalle 16 presso la Casa di spiritualità Sant’Anna, sarà mons. Antonio Parisi, docente presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e autore di circa 250 canti liturgici, ad aprire questo primo incontro di formazione con una riflessione sul tema “Il coro cuore dell’Assemblea”.

Per don Vito Burdo, responsabile Musica Sacra dell’Ufficio liturgico diocesano, questo progetto è in continuità con il cammino sinodale che la Chiesa di Matera-Irsina ha iniziato nel 2019 con la celebrazione del primo Sinodo diocesano.

In programma altri due appuntamenti: alla fine di luglio i cori parrocchiali delle tre zone pastorali in cui è suddivisa la diocesi (zona mare, zona collina, zona centro) si ritroveranno per condividere il lavoro di preparazione dei canti portato avanti singolarmente; ai primi di settembre si svolgeranno invece le prove generali per la messa conclusiva del Congresso eucaristico nazionale.