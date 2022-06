Cooperazione: Mattarella, “pandemia ha reso evidente che in un mondo interconnesso non esistono soluzioni locali a sfide globali”

“La pandemia ha reso evidente che in un mondo interconnesso non esistono soluzioni locali a sfide globali come quelle delle emergenze sanitarie, dei cambiamenti climatici, della povertà estrema, dell’insicurezza alimentare”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza sulla Cooperazione allo sviluppo in corso a Roma.

Per il capo dello Stato, “una riflessione sulle strategie presenti e future del nostro Paese nel campo della Cooperazione allo sviluppo deve esserne consapevole. In altri termini, non è risolutiva l’attesa che un’iniziativa basata sulla destinazione verso i Paesi più fragili soltanto delle risorse considerate eccedenti dalle economie dei Paesi più sviluppati permetta di vincere le sfide”. “La comunità internazionale deve saper assumere obiettivi condivisi e, intorno a essi, promuovere la tutela e l’affermazione dei beni globali”, ha ammonito Mattarella riferendosi a vita, salute, clima, prosperità contro la povertà. “La politica di cooperazione allo sviluppo”, per il presidente, “è strumento fondamentale per costruire e preservare la pace”.