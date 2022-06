Incontro mondiale famiglie: dom Hoepers (Cnbb): “Porta quel vigore spirituale di cui c’è bisogno dopo la pandemia”

(Foto: Cnbb)

Il vescovo di Rio Grande e presidente della Commissione episcopale della Pastorale per la vita e la famiglia della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), dom Ricardo Hoepers, ha diffuso un video in cui sottolinea che il X Incontro mondiale delle famiglie “viene a portare a tutti noi quel vigore spirituale di cui le famiglie hanno bisogno in questo periodo post-pandemia”.

Rispetto al tema “L’amore in famiglia, vocazione e cammino di santità”, ha affermato che “la famiglia diventa il centro da cui scaturiscono tutte le vocazioni e dove tutte le vocazioni si perfezionano, si santificano e, soprattutto, si uniscono per lavorare per la costruzione del Regno di Dio”. Da qui deriva il forte invito alla partecipazione dei fedeli nelle comunità, nelle diocesi e a seguito delle attività a Roma.



L’arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Cnbb, dom Walmor Oliveira de Azevedo, ha affermato che l’Incontro mondiale delle famiglie è “un’occasione per dedicare ancora più attenzione ai tanti contesti familiari, riconoscendoli essenziali per aprire cammini di santità”.

E ha aggiunto: “Ci dedichiamo ancora di più al dono che è ogni contesto familiare, vivendo l’invito-convocazione di Papa Francesco. In ogni comunità di fede, questa settimana, pregheremo e mediteremo sulle famiglie, progettando momenti semplici ma significativi, ispirando e onorando l’amore che costituisce i legami nei contesti familiari”.